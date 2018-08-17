Куратор одеського облздраву підставив губернатора Степанова - ЗМІ

Одеські ЗМІ активно обговорюють призначення радником губернатора директора обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Олени Теряєвої і майбутній конкурс на посаду начальника обласного управління охорони здоров'я.

Про це пише Одесса.Комментарии з посиланням на ряд видань, передає УНІАН.

Переселенка з Макіївки, за останній рік вона зробила стрімку кар'єру, зайнявши в грудні 2017 року посаду керівника комунального підприємства, яким облрада передала міську станцію швидкої допомоги.

На посаді керівника швидкої медичної допомоги регіону Теряєвій вдалося не тільки провести реформу диспетчерської служби «103», але і «підсидіти» свого безпосереднього керівника - начальника обласного департаменту охорони здоров'я В'ячеслава Полясного. Втім, місцеві ЗМІ вбачають у відставці останнього і «кар'єрному злеті» колишнього керівника макіївського міськздраву конфлікт Полясного зі «смотрящим» за одеською сферою охорони здоров'я Сергієм Калінчуком.

«Відчуваючи в коридорах ОДА себе набагато комфортніше, ніж у приватній медицині, той активно лобіює призначення Олени Теряєвої на посаду начальника обласного департаменту охорони здоров'я. Традиційна для чиновника схема: продати посади, посадити на фінансові потоки «своїх» людей і щомісяця зустрічати «ліфт» з «даниною», - пише «Одесит».

«Місцеві експерти - як з медичної громадськості Одещини, так і депутатського корпусу облради - оцінюють професійні якості «заробітчанки з Макіївки» критично. На їхню думку, виступаючи свого роду «сірим кардиналом» медичного напряму в ОДА, Калінчук міцно підставляє чергового губернатора - на цей раз Максима Степанова, який до теми охорони здоров'я зовсім не байдужий. Так, днями з'явилося розпорядження про призначення Теряєвої радником голови ОДА», - зазначають Ivasi News.

Як припускають «Одеса Медіа», посилаючись на місцевих спостерігачів, частково з цим може бути пов'язане і звільнення Полясного, який «на певному етапі завбачливо відмовився виконувати рекомендації Калінчука по дерибану обласного бюджету».

Як відомо, одеський губернатор Максим Степанов прийняв відставку начальника обласного управління охорони здоров'я В'ячеслава Полясного 7 серпня - тоді ж їм було підписано розпорядження про призначення Теряевої своїм радником. За словами голови ОДА, конкурс на вакантну посаду начальника обласного департаменту охорони здоров'я відбудеться в кінці серпня.

Довідка. Кандидат медичних наук Сергій Калінчук до 32 років з подачі батька, депутата Верховної Ради ІІІ-ІV скликань Василя Калінчука, робить запаморочливу кар'єру, зайнявши в 2005 році посаду головного лікаря Одеської обласної клінічної лікарні.

У грудні 2008 року Калінчук-молодший нагороджується почесною відзнакою Одеського міського голови Едуарда Гурвіца «Подяка». А в 2010 році пересідає у крісло керівника управління охорони здоров'я Одеської міськради.

Його досвід у приватному бізнесі був не таким успішним: слідом за скандалом з оснащенням «Медичного будинку «Odrex» Калінчук змушений був повернутися у звичну для нього бюджетну сферу. Знайшовши спільну мову з новим головою Одеської ОДА Миколою Скориком, Калінчук-старший лобіює в грудні 2013 року призначення сина на посаду його заступника з гуманітарних питань. Однак коли 3 березня 2014 року одеським губернатором стає Володимир Немировський, він звільняє всіх колишніх заступників, крім Сергія Калінчука. Із призначенням на посаду нового голови ОДА Ігоря Палиці той знову зберігає свою посаду.

Олена Теряєва до початку військових дій на Донбасі очолювала міське управління охорони здоров'я Макіївки, отримавши «путівку в життя» від самого Василя Джарти. У Макіївку приїхала з Свердловської області РФ, де займалася оптовою та роздрібною торгівлею - від непродовольчих товарів та автотранспортних засобів до моторного палива.

В Одесі працювала з Сергієм Калінчуком в департаменті охорони здоров'я облдержадміністрації та компанії «Медичний будинок Odrex», де займала посаду заступника генерального директора з розвитку. Пішла разом з Калінчуком після його сварки з співзасновником «Odrex» Леонідом Кучуком.