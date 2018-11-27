Валентин Резніченко: Об'єднані громади Дніпропетровщини лідирують за рівнем фінансової спроможності

Експерти офісу реформ при Міністерстві регіонального будівництва та ЖКГ проаналізували бюджети 665 об'єднаних громад України за дев'ять місяців 2018 року. Голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко зазначає, що за окремими показниками лідерство утримують ОТГ очолюваної ним області.

Рейтинг ОТГ проводився за чотирма показниками, що характеризують фінансові аспекти їх діяльності, а саме:

- власні доходи на одного жителя

- динаміка надходжень місцевих податків і зборів

- рівень дотаційності бюджетів

- питома вага витрат на утримання апарату управління.

Цього року власні доходи на одного жителя Слобожанської ОТГ Дніпропетровської області складають 15,7 тис. грн. Це кращий бюджетний показник серед громад з чисельністю від 10 до 15 тис. жителів. Лідерство громада утримує вже третій рік поспіль.

Вербківська ОТГ - на другій сходинці в групі від 5 до 10 тис. жителів. Тут на одного жителя припадає 11,2 тис. грн.

У Троїцькій ОТГ власні доходи на одного жителя - 17,9 тис. грн. Вона - абсолютний лідер серед громад з населенням до 5 тис. жителів.

Найкращу динаміку в сегменті надходжень місцевих податків і зборів демонструє Гречаноподієвська громада. У неї найвищий показник приросту - у 7,3 рази. На другому місці - Новолатовська ОТГ.

За результатами моніторингу, за деякими показниками в десятку національних лідерів увійшла і Богданівська об'єднана громада.

«Децентралізація, ініційована Президентом України Петром Порошенко, - одна з найуспішніших реформ в державі. Охоплює вона і все більшу територію Дніпропетровщини. Громади розширюють свої повноваження і отримують додаткові ресурси на розвиток. Найбільш успішними є ті територіальні об'єднання, які постійно нарощують свої доходи і залучають інвестиції. За рівнем фінансової спроможності ОТГ області утримують лідерство у всеукраїнському рейтингу», - зазначив Резніченко.

За словами Яніни Козюк, координатора з питань фінансової децентралізації експертного офісу реформ при Мінінстерстві регіонального будівництва та житлово-комунального господарства, підвищення ролі місцевих податків і зборів, досягнення їх максимально можливої ​​мобілізації має бути одним із пріоритетних завдань для органів місцевого самоврядування.

«Це, в свою чергу, сприятиме посиленню фінансової стійкості та самостійності місцевих бюджетів, ефективності використання наявного фіскального потенціалу відповідних територій і, як наслідок, покращання рівня та якості послуг, що надаються жителям громад. Формування значної частини власних доходів місцевих бюджетів - у прямій залежності від того, наскільки ефективно органи місцевого самоврядування зможуть організувати весь комплекс робіт із запровадження та мобілізації місцевих податків і зборів», - сказала експерт.

В даний час в Дніпропетровській області створено 62 об'єднані громади з 91 запланованих.

26 листопада було створено першу в регіоні громаду з центром в місті обласного значення, до якої увійшли Покров і Шолоховский сільрада Нікопольського району. Всього в Україні механізмом приєднання сільських і селищних рад до міст обласного значення скористалися 46 громад, які стали частиною 21-го великого міста.