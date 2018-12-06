За словами голови ОДА, головним завданням депутатської групи є розробка конкретних проектів розвитку регіону.

Дев’яносто депутатів – представників усіх фракцій у Харківській обласній раді – об’єднались в депутатську групу “Єдність і розвиток Харківщини”, яку очолила голова ОДА Юлія Світлична.

Про це повідомляє сайт ОДА.

Як йдеться у повідомленні, нова депутатська група об’єднала 3/4 депутатського корпусу.

«У складні часи, як ніколи, потрібна консолідація. Сьогодні в обласній раді створена найбільша в Україні депутатська група – 90 депутатів створили «Єдність і розвиток Харківщини». Метою нашої групи є розвиток регіону та країни, захист інтересів кожного жителя області. Людям потрібні реальні справи, а не політичні гасла та заяви. Потрібно працювати, будувати, створювати, підтримувати людей. Саме це і є найголовнішою функцією депутатів місцевих рад», – заявила Юлія Світлична.

Голова ОДА також додала, що головним завданням депутатської групи є розробка конкретних проектів розвитку регіону.

«У 2019-му ми будемо продовжувати відновлювати об'єкти, які десятиліттями перебували в занепаді. Пріоритетними будуть соціальна і гуманітарна сфера - перш за все, відновлення лікарень і соціальний захист харків'ян. У планах також завершення будівництва філармонії, а також будівництво сучасного онкологічного комплексу, нових центрів адміністративних послуг, шкіл, дитячих садків і спортивної інфраструктури», – повідомила керівник області.

Вона також зазначила, що особливу увагу в майбутньому році, як і в 2018-му, будуть приділяти будівництву та ремонту доріг в області.

«У нинішньому році нам вдалося зробити чимало: повністю відновлено три магістральні дороги в напрямку Донецької, Луганської та Сумської областей, відремонтовані численні місцеві дороги. У планах на наступний рік - капітальний ремонт, а фактично – будівництво дороги Харків-Лозова-Павлоград. Вдалося закласти кошти на цей проект окремим рядком у державному бюджеті, – сказала глава ХОДА.

Як відомо, до складу Харківської обласної ради входять 120 депутатів, котрі представляють 6 фракцій: БПП «Солідарність», «Відродження», «Батьківщина», «Опозиційний блок», «Об'єднання «Самопоміч», «Наш край».