Юрій Голик: У Дніпрі завершено будівництво сучасного хірургічного корпусу лікарні матері і дитини

Радник губернатора Дніпропетровської області Юрій Голик повідомив, що облдержадміністрація регіону завершила будівництво нового хірургічного корпусу Спеціалізованого центру матері та дитини ім.Руднєва у Дніпрі.

«Ми побудували новий хірургічний корпус на місці руїн будівлі 1912-го року поряд з відкритим рівно рік тому президентом України Петром Порошенком педіатричним корпусом цієї лікарні», - підкреслив Голик.

У цьому шестиповерховому корпусі встановили ламінарну систему подачі повітря в операційні і суперсучасні наркозні системи в кожній з них.

«Така ж наркозна система використовувалася кілька тижнів тому в США під час операції малюкові вагою 400 грам», - сказав радник губернатора.

Юрій Голик

У новому корпусі встановлено абсолютно нове обладнання у відділеннях кардіохірургії, ортопедії і травматології. Зокрема, ОДА купила ангіограф (апарат для дослідження кровоносних судин).

Голик також повідомив, що в новому корпусі розташовані басейн і спортивний зал. У приміщеннях лікарні зроблені підйомники на входах для інвалідів, в тому числі в басейні - для дітей з особливими потребами.

Лікарня стала повністю «електронною» - всі історії хвороб, дані обстежень, переміщення пацієнта зберігаються в комп'ютерній базі даних.

«Яскраві і великі коридори, малюнки на стінах, дитячі куточки з іграшками, книжками, комфортні палати, красиві таблички і покажчики. Все це вже увійшло в норму для медичних установ, які ми будуємо або реконструюємо», - розповів Голик.

За його словами, ці та інші інфраструктурні проекти стали можливими, завдяки децентралізації влади, ініційованої президентом України Петром Порошенком.