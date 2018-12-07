Під Харковом запустили нову електричку (фото)

Електропоїзд ЕР2Р-7087 курсує за маршрутом Харків-Лозова-Лиман з грудня.

Приміський поїзд №7035/7037/7038 їздить щодня, крім вівторка.

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Про це повідомили в прес-службі Південної залізниці. Електричка ходить через станції Покотилівка, Мерефа, Лозова, Барвінкове, Слов'янськ та інші.

У новому поїзді замість дерев'яних сидінь встановлені комфортні сидіння. Склопакети на вхідних і салонних дверях забезпечують тепло в салоні вагонів. З інформаційного табло можна дізнатися про наступні зупинки і час прибуття поїзда.

Зовні поїзд оснащений світлодіодними прожекторами і буферними ліхтарями, які краще освітлюють рейки. У кабіні машиніста є камери зовнішнього та внутрішнього спостереження та система відеореєстрації, що дозволяє спостерігати за салоном електрички.