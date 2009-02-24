МВС відшкодує кримській родині, яка постраждала від «Беркуту»

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО обіцяє, що МВС відшкодує збитки родині, яка зазнала моральної, фізичної та матеріальної шкоди внаслідок непрофесійних дій спецпідрозділу «Беркут» у кримському селищі Мирне.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в Києві.

«Лікування та косметичний ремонт (в оселі постраждалих – УНІАН) буде відбуватися за наші кошти (з Миколою ІЛЛІЧОВИМ (начальник ГУ МВС України в АР Крим – УНІАН)», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Він зауважив, що постраждалі можуть звертатися до суду з вимогою відшкодування. «А міліція визнає їх позов, і служба відшкодує їх збитки», - запевнив Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому він нагадав, що зараз працює комісія з розслідування цього інциденту, вже відсторонено керівника «Беркуту» і співробітників, які брали участь «в операції».

Разом з тим, Ю.ЛУЦЕНКО назвав те, що сталося у Мирному, «прикрим збігом обставин».

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого Меджліс кримськотатарського народу поширив заяву про напад працівників спецпідрозділу «Беркут» на сім`ю кримських татар ХАЇРОВИХ у селищі Мирне Сімферопольського району Криму. Під час операції був поранений один із членів сім’ї Мустафа ХАЇРОВ.

23 лютого відділ зв`язків з громадськістю Головного управління МВС в АР Крим заявив, що міліція не мала наміру нападати на сім`ю кримських татар, а проводила операцію із затримання злочинця, який перебуває в розшуку. Керівництво кримського главку міліції попросило вибачення у постраждалого та членів його сім`ї, а також пообіцяло компенсувати всі завдані збитки.

Крім того, прокурор Сімферопольського району порушив кримінальну справу за фактом інциденту в селищі Мирне, де внаслідок дій співробітників спецпідрозділу «Беркут» постраждала мирна сім`я.

Справу порушено за ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України. Дії співробітників спецпідрозділу «Беркут» і Сімферопольського райвідділу міліції кваліфіковані як перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки.