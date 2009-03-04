Омбудсман не хоче допомогти міліції щодо фальшивих документів її органу
Карпачову цікавить звідки дізналися ЗМІ
Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради із захисту прав людини не надає міліції зразків документів, які вони видають своїм співробітникам, для проведення експертизи посвідчень, вилучених у двох затриманих за незаконне полювання в Чорнобильській зоні.
Про це УНІАН повідомив начальник Центру громадських зв’язків УМВС України в Київській області Микола ЖУКОВИЧ.
«Ми направили їм запит, щоб вони видали посвідчення, які видаються Секретаріатом омбудсмана. Вони не надали зразки», - сказав М.ЖУКОВИЧ.
Водночас він зауважив, що «омбудсман намагається з’ясувати, яким чином інформація про цей інцидент потрапила в ЗМІ, але вона не намагається допомогти правоохоронним органам викрити організацію, яка використовує ці документи».
При цьому керівник ЦГЗ Київщини нагадав, що розслідування згаданого інциденту відбувається в рамках порушених двох кримінальних справ, зокрема за ст. 248 (Незаконне полювання) та ст. 353 (Самовільне привласнення владних повноважень або звання службової особи) Кримінального кодексу України.
Разом з тим М.ЖУКОВИЧ зауважив, що наразі міліція не може поки що сказати, яка саме організація користується цими документами, але пообіцяв, що в разі з’ясування всіх обставин відповідна інформація обов’язково буде оприлюднена.
Крім того, М.ЖУКОВИЧ підкреслив, що у вилучених в затриманих осіб документах вказані посади, є фотографії, прізвища, ім’я по-батькові та підпис першого заступника Секретаріату Уповноваженого з прав людини Верховної Ради.
У той же час до УНІАН з приводу цього інциденту в чорнобильській зоні була передана заява голови Ради Козачої Січі ”ВОВК” Юрія КЛИМЕНКА, в якій зазначається, що затримані за незаконне полювання є членами очолюваної ним організації і не мають жодного відношення до Секретаріату омбудсмана. При цьому Ю.КЛИМЕНКО зауважив, що посвідчення, вилучені у членів організації, були підписані не першим заступником голови Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, а першим заступником громадського об єднання Козачої Січі ”ВОВК” Київського округу.
”Члени нашої громадської організації абсолютно ніякого відношення до Секретаріату омбудсмана не мають”, - підкреслюється в документі.
Водночас на запитання, чому в посвідченнях затриманих фігурувала назва ”Секретаріат Уповноваженого з прав людини Верховної Ради України”, Ю.КЛИМЕНКО сказав: ”Така форма документів була прийнята депутатами у 2004 році, і вона залишилась”. У зв’язку з цим він зауважив, що ”Козача Січ ”ВОВК” Київського округу вже офіційно вибачилася перед конституційним органом парламентського контролю з прав людини”.
Як повідомляв УНІАН, 27 лютого у МВС заявили про затримання в чорнобильській 30-кілометровій зоні двох посадовців Головного управління Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.
За цією інформацією, у багажнику їхнього автомобіля було виявлено та вилучено м’ясо лосеняти, якого затримані застрелили з карабінів, зареєстрованих у Києві.
В МВС також додали, що у затриманих вилучено посвідчення співробітників інституту омбудсмана.
У свою чергу Уповноважений ВР з прав людини Ніна КАРПАЧОВА заявила, що зазначена інформація має відверто наклепницький характер. “Всі співробітники Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 27 лютого, як і завжди у робочий час, виконували свої службові обов`язки”, - наголосила Н.КАРПАЧОВА.
Вона також звернулася до генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА з вимогою дати правову оцінку діям посадових осіб і керівництва МВС в інциденті щодо нібито затримання міліцією двох працівників секретаріату Уповноваженого за браконьєрство в 30-кілометровій Чорнобильській зоні.
«Електронні ЗМІ поширили цю інформацію як на замовлення, при цьому жодного прізвища нібито працівників Секретаріату не було названо», - заявила омбудсман.