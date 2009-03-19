Парламент створив ТСК з реформування Служби безпеки України
16:50, 19 березня 2009Право
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За – 355 депутатів
Парламент ухвалив постанову «Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань реформування Служби безпеки України та її законодавчого забезпечення».
Як передає кореспондент УНІАН, «за» проголосувало 355 з 440 народних депутатів, зареєстрованих у залі.
Даною постановою передбачено обрати головою ТСК народного депутата Олександра СКИБІНЕЦЬКОГО (фракція БЮТ), його заступником - Юрія САМОЙЛЕНКА.
До складу комісії обрано п’ять народних депутатів (крім керівництва) - по одному представнику від кожної фракції.
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