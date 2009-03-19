ВР зробила ще один крок до імпічмента

Верховна Рада України ухвалила закон “Про внесення змін до деяких законів України (щодо повноважень Конституційного Суду України, особливостей провадження у справах за конституційними зверненнями та недопущення зловживань правом на конституційне подання)”.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 359 із 437 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Даним законопроектом передбачено вдосконалення правового регулювання діяльності Конституційного Суду України. Зокрема, передбачено визначити форму і зміст звернення ВР про дачу висновку Конституційним Судом України щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту, строків відкриття конституційного провадження за цією процедурою.

Також передбачено внести зміни до закону України “Про Кабінет Міністрів України”, встановивши, що дія акта уряду, який зупинено указом Президента України і щодо якого є рішення Конституційного Суду України про визнання таким, що відповідає Конституції України або ухвала про відмову у відкритті провадження не може бути повторно зупинена Президентом України.