ВР рекомендує вжити заходів для деполітизації СБУ

Верховна Рада України ухвалила постанову «Про звіт голови СБУ щодо стану функціонування та кадрового забезпечення СБУ і управління майном, що забезпечує її діяльність».

Як передає кореспондент УНІАН, «за» проголосувало 349 із 440 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

У постанові передбачено взяти до відома звіт голови СБУ. Крім того, голові СБУ рекомендовано дати правову оцінку фактам порушення законів України у діяльності СБУ і притягнути винних осіб до відповідальності згідно із законом.

Крім того, передбачено «негайно вжити заходів, спрямованих на повну деполітизацію СБУ».

Голові СБУ пропонується внести пропозиції щодо ліквідації підрозділів, «діяльність яких не відповідає завданням СБУ». При цьому рекомендується провести інвентаризацію майна, що забезпечує діяльність СБУ, починаючи з 1 січня 2000 року, вжити невідкладних заходів для повернення незаконно відчуженого майна, а також забезпечити використання всього майна СБУ за призначенням.

Також рекомендовано Генпрокуратурі вжити заходів, спрямованих на удосконалення прокурорського нагляду за дотриманням законності в діяльності СБУ.

В постанові рекомендовано уряду внести до 1 травня пропозиції щодо належного фінансового забезпечення діяльності СБУ. Також вжити заходів щодо поліпшення стану забезпечення житлом та іншими гарантіями соціального захисту військовослужбовців СБУ.

Окрім того, передбачено, що парламент у липні 2009 року заслухає інформацію голови СБУ та уряду щодо виконання даної постанови.