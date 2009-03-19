Посилено відповідальність за порушення правил перебування в Україні

Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення правил перебування в Україні».

Як передає кореспондент УНІАН, “за” таке рішення проголосували 233 із 440 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом внесено зміни до статей 204-206-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Так, за порушення порядку працевлаштування, прийняття на навчання, надання житла, реєстрації, прописки або виписки іноземців та осіб без громадянства та оформлення для них документів КУпАП, передбачена санкція у вигляді штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (що становитиме від 1700 до 3400 грн.).

За скоєння правопорушення, щодо невжиття заходів до забезпечення своєчасної реєстрації іноземців і осіб без громадянства, передбачена санкцію у вигляді штрафу від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (що становитиме від 340 до 680 грн.).

За порушення порядку надання іноземцям та особам без громадянства житла, транспортних засобів та сприяння в наданні інших послуг передбачена санкція у вигляді штрафу від шістдесяти до ста двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (що становитиме від 1020 до 2040 грн.).

За незаконне перевезення іноземців та осіб без громадянства територією України передбачена санкція у вигляді штрафу від тридцяти до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (що становитиме від 510 до 1020 грн.).