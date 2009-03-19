З України екстрадують «злодія в законі» - громадянина Грузії

Працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю Управління МВС України в Дніпропетровській області вжили заходи для примусової екстрадиції з території України 28-річного «злодія в законі» на прізвисько «Папуна», який є громадянином Грузії.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків УМВС в області.

Після відбування покарання за раніше скоєні злочини у виправній колонії на Дніпропетровщині 14 березня «злодій у законі» був переданий на утримання до міліцейського пункту тимчасового перебування іноземців в Чернігівській області для подальшої екстрадиції за межі України.

За інформацією ЦГЗ, міліція вдалася до такого заходу з метою протидії проявам «злодійського руху» та попередження ускладнень криміногенної ситуації на Дніпропетровщині.