У Запоріжжі винесено вирок злочинній групі, що заподіяла збитки меткомбінатам

У Запоріжжі винесено вирок злочинній групі, що заподіяла металургійним комбінатам регіону збитки на суму понад 200 тис. грн.

Як повідомив УНІАН старший прокурор відділу прокуратури Запорізької області Олександр ГАНІЛОВ, організована злочинна група, до складу якої входило 7 чоловік, діяла на території області впродовж 4 місяців і спеціалізувалася на нападах на залізничні склади, що перевозили продукцію меткомбінатів у Бердянський морський порт.

«Члени групи з`ясовували графік руху вантажних составів, встановлювали ділянки доріг, на яких потяг уповільнює хід або зупиняється, і забиралися в состави, навантажені металопродукцією і коксівним вугіллям. Потім скидали вибрану продукцію (зазвичай - чушки з чавуну або вугілля) з вагонів і залишали состав. Після чого збирали і вивозили викрадене майно меткомбінатів для подальшого перепродажу», - сказав О.ГАНІЛОВ, зазначивши, що скидалося настільки багато, що для вивезення викраденого зловмисникам доводилося використовувати автомобіль «Урал».

Під час досудового слідства була встановлена причетність членів організованої злочинної групи до скоєння 4 таких злочинів.

«Загальна сума збитків, заподіяних меткомбінатам діями ОЗГ, склала понад 200 тис. грн.», - повідомив О.ГАНІЛОВ.

За його словами, дії членів злочинної групи кваліфіковані як злочин, передбачений ч.5 ст. 185 Кримінального кодексу України – «Крадіжка, скоєна в особливо великих розмірах».

Відповідно до санкцій статті, суд засудив організатора злочинної групи до 3-х років позбавлення волі, інші 6 учасників ОЗГ, що були, по суті, найманими робітниками організатора, дістали умовне покарання.