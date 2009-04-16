Кримінальної справи стосовно посадовців «Нафтогазу» не буде

Апеляційний суд м. Києва залишив у силі постанову Шевченківського районного суду столиці, яким було скасовано постанову Слідчого управління СБУ про порушення кримінальної справи за ст. 191 Кримінального кодексу України стосовно посадовців НАК «Нафтогаз України» у зв`язку з привласненням ними природного газу.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі НАК «Нафтогаз України».

Як повідомлялося, 2 березня ц.р. СБУ порушила кримінальну справу за фактом заволодіння посадовцями НАК «Нафтогаз України» 6,3 млрд. куб. м природного газу на суму понад 7,4 млрд. грн.

Виконуючий обов`язки голови правління НАК «Нафтогаз України» Ігор ДІДЕНКО оскаржив постанову про порушення кримінальної справи в Шевченківському райсуді столиці.

24 березня Шевченківський райсуд визнав незаконними окремі дії СБУ, і відмінив постанову про порушення кримінальної справи.