ГПУ відмовила у кримінальній справі за фактом відчуження акцій «Інтеру»?

Генеральна прокуратура України відмовилася порушити кримінальну справу щодо начебто порушення законодавства при відчуженні акцій телеканалу «Інтер».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомила заступник лідера фракції Партії регіонів Ганна ГЕРМАН.

Таку відповідь, за її словами, надала Генпрокуратура на звернення групи народних депутатів з цього питання.

«За результатами перевірки за додержанням законів відмовлено у порушенні кримінальної справи за відсутністю складу злочину», - сказала Г.ГЕРМАН.

Вона також зауважила, що згідно з відповіддю Генпрокуратури немає даних щодо володіння Валерієм ХОРОШКОВСЬКИМ та Дмитром ФІРТАШЕМ акціями телеканалу «Інтер».

Крім того, згідно з даними Генпрокуратури, встановлено, що колишній головний акціонер компанії Ігор Плужников помер у клінічній лікарні у Німеччині через тривалу хворобу й ознак отруєння, самогубства чи інших насильницьких дій не виявлено. Тому і за цим фактом було відмовлено у порушенні кримінальної справи.

«Це дає підстави говорити, що всі інсинуації навколо телеканалу «Інтер» робляться для того, щоб влада підкорила собі канал напередодні президентських і можливих дострокових парламентських виборів», - сказала Г.ГЕРМАН.

Як повідомляв УНІАН, фракція БЮТ наполягає на створенні Тимчасової слідчої комісії щодо причин смерті колишнього народного депутата І.Плужникова та заволодіння невідомими особами акціями телеканалу «Інтер».