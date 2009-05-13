Ющенко зобов’язав інформувати його з питань соціально-економічного розвитку

Президент України Віктор ЮЩЕНКО зобов’язав Кабінет Міністрів України, Фонд державного майна України забезпечити його інформування з питань соціально-економічного розвитку держави.

Про це йдеться в Указі Президента “Про заходи щодо забезпечення надання інформації з питань соціально-економічної ситуації в Україні” від 12 травня 2009 року, розміщеному на офіційному сайті глави держави.

Відповідно до указу, уряд щоквартально має інформувати громадян через засоби масової інформації про стан виконання державного бюджету України за доходами і видатками; про фінансування державного бюджету України за типом боргового зобов`язання.

Також щомісяця громадяни мають отримувати інформацію щодо стану соціальних виплат, у тому числі виплат державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, державної допомоги сім`ям з дітьми, зокрема допомоги у зв`язку з вагітністю та пологами, допомоги при народженні дитини. Уряд, згідно з указом В.ЮЩЕНКА, щомісяця має розповідати й про розрахунки щомісячного фактичного розміру прожиткового мінімуму на одну особу, а також окремо для основних соціальних і демографічних груп населення.