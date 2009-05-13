КС визнав неконституційним рішення ВР про призначення виборів Президента на 25 жовтня

Київ. 13 травня. УНІАН. Конституційний Суд України визнав неконституційною постанову Верховної Ради про призначення чергових виборів Президента України на 25 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в оприлюдненому сьогодні рішенні КС у справі за конституційним поданням Президента України щодо конституційності постанови Верховної Ради «Про призначення чергових виборів Президента України» та частини першої статті 17 Закону України «Про вибори Президента України».

Рішення Конституційного Суду зачитав голова КС Андрій СТРИЖАК.

Він підкреслив, що ухвалюючи рішення КС виходив з того, що Основним Законом строк повноважень Президента обчислюється з моменту складення ним присяги народові на урочистому засіданні ВР (ст. 104 Конституції).

В той же час 103 стаття Конституції встановлює, що вибори Президента призначаються на останню неділю останнього місяця п’ятого року повноважень Президента. Таким чином, частина 1 ст. 17 Закону про вибори Президента не відповідає чинній Конституції. При цьому в КС нагадали, що саме на підставі цієї статті парламентарії ухвалювали рішення щодо призначення виборів на 25 жовтня.

В той же час в рішенні КС немає жодного слова щодо можливої дати президентських виборів.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада своєю постановою від 1 квітня призначила чергові вибори Президента України на 25 жовтня 2009 року.

У свою чергу Президент Віктор ЮЩЕНКО звернувся до КС з приводу конституційності відповідного рішення ВР.

Автор клопотання наголошує, що відповідно до частини п’ятої статті 103 Конституції України, чергові після виборів Президента України, обраного 26 грудня 2004 року, який склав присягу 23 січня 2005 року, вибори Президента мають проводитися (і мають бути призначені) «в останню до 23 січня 2010 року неділю останнього місяця п’ятого року повноважень Президента України, тобто 17 січня 2010 року».

Глава держави звертає увагу на те, що визначення іншої дати проведення чергових виборів Президента України є порушенням пункту 7 частини першої статті 85, частини п’ятої статті 103 Конституції України.