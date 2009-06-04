Порушено кримінальну справу за фактом загибелі дівчинки, яку загриз собака
16:34, 04 червня 2009Право
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Вбивство з необережності
Співробітники Солом`янського районного управління столичної міліції порушили кримінальну справу за фактом смерті дівчинки 2000 року народження, яку 2 червня загриз собака.
Як розповіли УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України у місті Києві, дівчинка зайшла до сусідського двору, де на неї напала вівчарка, схвативши за шию. Внаслідок нападу дівчинка померла в лікарні.
Кримінальну справу порушено за ст. 119 “Вбивство з необережності”.
Собаку забрала міліція.
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