З 1 липня в Україні почне діяти конвенція про транскордонне ТБ

З 1 липня Україна стає повноправною стороною Європейської конвенції про транскордонне телебачення, вимоги якої будуть обов’язковими для вітчизняних телерадіомовників, що транслюють свої передачі до країн Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомила член Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Тетяна ЛЕБЕДЄВА.

За її словами, конвенція – це документ, який збалансовує свободу і відповідальність, тобто країни-учасники беруть на себе зобов’язання й отримують свободу доступу до телепродукції.

Т.ЛЕБЕДЄВА зазначила, що участь України у конвенції дозволить ефективніше захищати авторські права вітчизняних телерадіокомпаній. За її словами, якщо раніше у випадку порушення авторських прав Нацрада змушена була спілкуватися з окремим мовником, то тепер вона матиме стосунки з регуляторним органом країни-мовника - порушника авторських прав.

Більш детально про значення конвенції для України повідомив експерт ради Європи Ад ван ЛУН. За його словами, головним є те, що телерадіокомпанії країн-учасниць конвенції отримають можливість вільно ретранслювати передачі телевізійних каналів одна одної.

По-друге, за йог словами, у конвенції закладено норми і принципи прозорості телеканалів, тобто, телеорганізації повинні будуть надати Нацраді інформацію про свої назви, юридичні адреси, структуру капіталу та природу, мету і шляхи фінансування програмних послуг.

Крім цього, конвенція передбачає більш суворі й чіткі правила для спонсорів телеорганізацій, а також спосіб, зміст і подачу реклами. Так, за словами експерта Ради Європи, спонсорам заборонено впливати на редакційну політику телеканалів, спонсорська підтримка новинних програм взагалі заборонена.

Що стосується реклами, то повністю заборонено рекламувати тютюнові вироби і запроваджено жорсткі обмеження на рекламу алкоголю. Також визначаються нормативи щодо трансляції рекламних роликів під час телевізійних програм.

Крім цього, зазначив А. ван ЛУН, конвенція дозволяє суттєво захистити права дітей. Він наголосив, що трансляція програм, які можуть завдати шкоди фізичному, психічному чи моральному розвитку дітей, повинна здійснюватися у той час, коли діти не мають змоги їх дивитися.

Разом з тим, експерт зауважив, що ці та інші вимоги не поширюються на невеликих регіональних мовників, які не мають технічних можливостей транслювати сигнал за кордон або через супутник.

При цьому він додав, що Україна має усі права за необхідності запровадити такі вимоги і до цих телеорганізацій.

А. ван ЛУН також повідомив, що дану конвенцію ратифікували не всі країни Європи, у тому числі, що важливо для України, Російська Федерація. У зв’язку з цим він зазначив, що Україна має право встановлювати відносно російських телеканалів власні вимоги.