Права студентів-контрактників пропонують врегулювати законодавчо

Народний депутат, член партії “Єдиний центр” Леся ОРОБЕЦЬ вважає за необхідне законодавчо врегулювати права студентів, які вчаться на контрактній основі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

«Ситуація у Рівному якнайкраще ілюструє виклики, якими криза дедалі частіше годуватиме вищу школу», – зауважила Л.ОРОБЕЦЬ, коментуючи недавнє стрімке підвищення плати за навчання в Рівненському національному університеті водного господарства та природокористування.

«Як не зрозуміти обурення студентів, зокрема, майбутніх архітекторів, якщо плата за їх останній рік навчання зросла вчетверо, а вартість магістратури у порівнянні з ціною попереднього року навчання відтепер співвідноситься як 6 до 1!», – наголосила депутат.

За її словами, крім соціально-економічних чинників, породжених недолугою політикою уряду і світовою кризою, причиною такого стану речей є вкрай недосконале законодавство, що регулює дану сферу.

«Проблема в тому, що чинна редакція Закону «Про вищу освіту» не містить дієвих гарантій захисту контрактників, які донедавна правниками просто не бралися до уваги. Згідно з нею, розмір плати за навчання встановлюється вишем «з урахуванням офіційно визначеного рівня інфляції за попередній календарний рік». Ректори і враховують його, а от яким чином – один Бог знає», – заявила заступник голови “Єдиного центру”.

На думку Л.ОРОБЕЦЬ, ситуація у Рівному ще раз підтвердила актуальність підготовленого нею законопроекту №4544 «Про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” (щодо гарантій захисту вищої школи в умовах кризи)», яким, з одного боку, унеможливлюється збільшення плати за навчання понад офіційно встановленого рівня інфляції, з іншого – встановлюється законодавчі гарантії виконання державних зобов’язань щодо бюджетного фінансування ВНЗ.

«Права контрактників, які дотують, по-суті, вищу освіту, законом не захищені. Натомість вони напряму залежать від доброї волі ректорів, яким криза вже викручує руки», – сказала Л.ОРОБЕЦЬ.