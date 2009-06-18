Права студентів-контрактників пропонують врегулювати законодавчо
Відсутні гарантії захисту контрактників
Народний депутат, член партії “Єдиний центр” Леся ОРОБЕЦЬ вважає за необхідне законодавчо врегулювати права студентів, які вчаться на контрактній основі.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.
«Ситуація у Рівному якнайкраще ілюструє виклики, якими криза дедалі частіше годуватиме вищу школу», – зауважила Л.ОРОБЕЦЬ, коментуючи недавнє стрімке підвищення плати за навчання в Рівненському національному університеті водного господарства та природокористування.
«Як не зрозуміти обурення студентів, зокрема, майбутніх архітекторів, якщо плата за їх останній рік навчання зросла вчетверо, а вартість магістратури у порівнянні з ціною попереднього року навчання відтепер співвідноситься як 6 до 1!», – наголосила депутат.
За її словами, крім соціально-економічних чинників, породжених недолугою політикою уряду і світовою кризою, причиною такого стану речей є вкрай недосконале законодавство, що регулює дану сферу.
«Проблема в тому, що чинна редакція Закону «Про вищу освіту» не містить дієвих гарантій захисту контрактників, які донедавна правниками просто не бралися до уваги. Згідно з нею, розмір плати за навчання встановлюється вишем «з урахуванням офіційно визначеного рівня інфляції за попередній календарний рік». Ректори і враховують його, а от яким чином – один Бог знає», – заявила заступник голови “Єдиного центру”.
На думку Л.ОРОБЕЦЬ, ситуація у Рівному ще раз підтвердила актуальність підготовленого нею законопроекту №4544 «Про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” (щодо гарантій захисту вищої школи в умовах кризи)», яким, з одного боку, унеможливлюється збільшення плати за навчання понад офіційно встановленого рівня інфляції, з іншого – встановлюється законодавчі гарантії виконання державних зобов’язань щодо бюджетного фінансування ВНЗ.
«Права контрактників, які дотують, по-суті, вищу освіту, законом не захищені. Натомість вони напряму залежать від доброї волі ректорів, яким криза вже викручує руки», – сказала Л.ОРОБЕЦЬ.