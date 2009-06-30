Луценко поки не знає, чи був Андрій Ющенко на місці стрілянини

Інцидент біля ресторану "Козачок" стався між екс-заступником міністра з надзвичайних ситуацій Олександром Капітулою і бізнесменом Валі Багіровим.

Це випливає зі слів міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, сказаних в інтерв’ю "Комсомольской правде в Украине".

"Обидва учасники інциденту були доставлені до Дарницького райвідділу міліції, де у Валі Багірова вилучили пристрій для відстрілу гумових куль марки "Форд", простіше кажучи, "гумку". Після чого чоловіки були опитані. На жаль, тоді вони перебували в нетверезому стані. Тому ми вирішили опитати їх ще раз. Валі Багіров дає свідчення зараз, коли ми з вами розмовляємо. А Олександра Капітулу буде опитано у вівторок, коли повернеться зі своєї дачі в Житомирській області", - розповів Луценко.

За його словами, слідству поки невідомо, "чи знайомий син президента з Валі Багіровим, і тим більше, чи перебував Андрій Ющенко в машині бізнесмена в момент інциденту".

Газета зазначає, що, швидше за все, чутки про те, що в повітря стріляв син президента, з`явилися через те, що Андрій Ющенко справді часто відпочиває у цьому ресторані.

Однак, за словами адміністратора закладу Олександра, цього дня Андрія там не було.

Крім того, "мимовільний привід для пересудів" дав один з учасників інциденту.

"За словами очевидців, спочатку учасники конфлікту намагалися залякати один одного зв`язками. Олександр Капітула нібито заявив: я - колишній заступник міністра. А Валі Багіров начебто йому відповів: а я - син президента!", - сказав Луценко.

За його словами, зараз міліція опитує всіх, хто був у той вечір у ресторані і на парковці. Кримінальну справу за фактом події поки не порушено.

"За законом у нас на це є 10 днів", - сказав Луценко.