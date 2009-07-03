Генпрокуратура вже шукає Лозінського

Слідчі Генеральної прокуратури України вживають заходів щодо затримання Віктора ЛОЗІНСЬКОГО після позбавлення його сьогодні Верховною Радою повноважень народного депутата.

Про це УНІАН повідомив начальник Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генпрокуратури Петро КОВАЛЬ.

"Проводяться слідчі дії, вживаються заходи до його затримання", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 липня, Верховна Рада ухвалила постанову про припинення депутатських повноважень В.ЛОЗІНСЬКОГО, стосовно якого було порушено кримінальну справу за фактом завдання тілесних ушкоджень, які спричинили смерть людини в Голованівському районі Кіровоградської області.

За дане рішення проголосували 415 народних депутатів із 444, зареєстрованих у сесійній залі.