СБУ застукала на гарячому посадовця Архбудконтролю

Івано-Франківську співробітники СБУ затримали «на гарячому» посадових осіб Державної інспекції архітектурно-будівельного контролю у Івано-Франківській області.

Чиновники вимагали у підприємця хабар у розмірі 5 тисяч гривень за видачу йому ліцензії на право провадження діяльності, пов’язаної з будівництвом архітектурних споруд. Співробітники СБ України затримали посадових осіб в центральній частині міста при отриманні ними частини суми хабара у розмірі 3 тисячі гривень та 200 доларів.

За матеріалами СБ України органами прокуратури стосовно хабарників порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.