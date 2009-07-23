Запоріжжя. 22 липня. УНІАН. Суд звільнив з-під варти заступника мера Бердянська Вадима ТИХОНОВА, затриманого за хабар у 80 тис. доларів США.

Інформацію про це УНІАН офіційно підтвердив заступник прокурора Запорізької області Євген ПРОЦЕНКО.

"Справді, у понеділок Апеляційний суд Запорізької області розглянув скаргу на ухвалу Орджонікідзевського райсуду міста Запоріжжя, яким затриманому на період досудового слідства було обрано запобіжний захід у вигляді арешту, і задовольнив її: виніс ухвалу про зміну запобіжного заходу з арешту на заставу в розмірі 17 тисяч гривень", - повідомив Є.ПРОЦЕНКО.

За його словами, безпосередньо після винесення даної ухвали В.ТИХОНОВА було звільнено з під варти й відразу ж госпіталізовано до 5-ї Запорізької міськлікарні.

Що стало причиною госпіталізації заступника мера Бердянська, який перебував під слідством, поки що невідомо.

"Ми направили в лікарню офіційний запит щодо причин госпіталізації підслідного, але відповіді поки що не одержали", - повідомив Є.ПРОЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, заступника мера Бердянська В.ТИХОНОВА було затримано співробітниками Запорізького УБОЗ за вимагання 80 тис. доларів хабара за вирішення питання про видачу місцевому підприємцеві дозволу на знесення об`єктів на Бердянській косі й отримання 2 га землі, на яких дані об`єкти розташовані.

За даними ЦГЗ Запорізького главку міліції, коли підприємець прийшов до нього на прийом, заступник мера "прозоро натякнув, що вирішення даних питань обійдеться в певну суму і запропонував передати йому гроші через посередника - власника консалтингової фірми".

Безпосередньо після передачі грошей хабарники були затримані співробітниками УБОЗ і спецпідрозділу "Сокіл", після чого проти В.ТИХОНОВА було порушено кримінальну справу за ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України (отримання хабара у великому розмірі, поєднане з вимаганням хабара), що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

Як запобіжний захід на період досудового слідства Орджонікідзевським райсудом Запоріжжя йому було визначено арешт, посередника було звільнено під заставу в 40 тис. грн.