Порушено кримінальну справу проти керівника одного зі столичних ринків
за фактом шахрайства
Прокуратура Голосіївського району Києва за фактом шахрайства порушила кримінальну справу проти керівника одного зі столичних ринків.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури м.Києва, ця особа, перебуваючи на керівній посаді одного з великих ринків, розташованого в Голосіївському районі, шляхом обману заволоділа коштами підприємців під приводом оплати користування торговельними місцями. Зазначений керівник знав про те, що між ринком та чотирма приватними підприємцями ще з 2003 року не укладено належним чином оформлених договорів оренди. Таким чином, підприємці, які були введені в оману та добросовісно сплачували «за оренду», загалом передали шахраю 614 700 грн.
Кримінальну справу порушено за ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України (заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах).
Для проведення досудового слідства кримінальну справу передано до Голосіївського РУ ГУ МВС України в м. Києві.