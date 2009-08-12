Порушено кримінальну справу проти керівника одного зі столичних ринків

Прокуратура Голосіївського району Києва за фактом шахрайства порушила кримінальну справу проти керівника одного зі столичних ринків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури м.Києва, ця особа, перебуваючи на керівній посаді одного з великих ринків, розташованого в Голосіївському районі, шляхом обману заволоділа коштами підприємців під приводом оплати користування торговельними місцями. Зазначений керівник знав про те, що між ринком та чотирма приватними підприємцями ще з 2003 року не укладено належним чином оформлених договорів оренди. Таким чином, підприємці, які були введені в оману та добросовісно сплачували «за оренду», загалом передали шахраю 614 700 грн.

Кримінальну справу порушено за ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України (заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах).

Для проведення досудового слідства кримінальну справу передано до Голосіївського РУ ГУ МВС України в м. Києві.