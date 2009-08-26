У ДТП на Київщині потрапив син голови Сумської ОДА

В результаті дорожньо-транспортної пригоди в Київській області загинула 5-річна онучка губернатора Сумської області Миколи ЛАВРИКА.

Як повідомили УНІАН у ЦГЗ ГУ МВС України в Київській області, ДТП сталося вчора о 20.45 на 74-у кілометрі автодороги Київ-Харків.

Як зазначили в ЦГЗ, водій автомобіля МАЗ з напівпричепом здійснював розворот в забороненому місті, в результаті чого допустив зіткнення з автомобілем «Мерседес» під керуванням сина М.ЛАВРИКА Андрія, 1976 р. н., в результаті чого його донька Ганна загинула. Він, його дружина та друга дитина - 2001 р. н. з травмами різного ступеню тяжкості госпіталізовані до Березанської районної лікарні.

За фактом ДТП порушено кримінальну справу.