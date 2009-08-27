Черновецького закликають не стягувати плату за бюветну воду

Лідер громадського об`єднання «Новий Київ» Зорян ШКІРЯК закликає владу столиці відмовитися від намірів стягувати плату за воду з бюветів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ГО «Новий Київ».

«Причина «раптового» пересихання» міських бюветів банальна – влада намагається розробити нові схеми для того, що обдирає киян. Сьогодні існує борг районних комунальних підприємств в сумі 1,7 млн. грн. перед водоканалом. Але це лише вершина айсберга. Прогнозую, що наступний крок команди Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО – зробити воду з бюветів платною», - заявляє лідер громадського об`єднання «Новий Київ».

По словах З.ШКІРЯКА, «плани київського керівництва очевидні: адже, якби воно мало намір перераховувати гроші для погашення заборгованості, то вже давно б це зробило. Наприклад, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ запросто міг продати свій літак або вертоліт, і тоді б виручених коштів вистачило з гаком».

З.ШКІРЯК закликає столичну владу в найстисліші терміни знайти необхідні кошти і відновити подачу води через бювети, а також відмовитися від ідеї вводити плату за її використання, повідомляє прес-служба об`єднання «Новий Київ».

«В умовах економічної кризи введення плати за воду з бюветів – це удар по малозабезпечених киянах. Особливо хворобливою ця тема є для пенсіонерів і молодих сімей. Київська влада не здатна забезпечити нормальну якість води «з-під крану», що є нормальним, рядовим явищем в будь-якій європейській столиці. Іржава вода, рясно розбавлена хлоркою, не придатна ані для пиття, ані для приготування пищи. За цих умов використання води з бюветів - вимушений крок для збереження свого здоров`я, а не розкіш, – говорить З.ШКІРЯК. - Якщо введення плати за воду з бюветів київській владі «зійде з рук», то завтра буде введено ще і податок на повітря».

Лідер ГО «Новий Київ» підкреслює, що столиця потребує повної реконструкції системи водопостачання, яка і морально, і фізично застаріла. «Існує досвід столиць європейських держав, де впроваджено нові технології водопостачання. Але, напевно, поки ми не змінимо міську владу не можна розраховувати на поліпшення життя», – підкреслив З.ШКІРЯК.