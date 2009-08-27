Адмінресурс буде не ефективним на виборах Президента
...переконаний лідер "регіоналів"
Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що використання адміністративного ресурсу на чергових президентських виборах не буде ефективною технологією.
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.
«У мене немає ніяких сумнівів, що не лише адмінресурс, але й різні технології маніпуляції суспільством, у тому числі тиск на людей, щоб вони проголосували, як потрібно, будуть застосовуватися чинною владою під час проведення передвиборчої кампанії», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, наголосивши, що «люди на це не підуть, адже їм набридло терпіти цю владу».
У зв’язку з цим лідер Партії регіонів висловив переконання, що не вірить в ефективність використання адмінресурсу на виборах Президента України.