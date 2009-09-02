НБУ перевірить факти порушень банками законодавства

Національний банк України використає для цілей банківського нагляду інформацію, надану Міністерством юстиції, щодо порушень банками банківського законодавства та нормативно-правових актів НБУ.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, у відповідь на запит міністра юстиції Миколи ОНІЩУКА зазначив у листі перший заступник голови Національного банку України Анатолій ШАПОВАЛОВ.

У разі виявлення порушень, до банків будуть застосовані адекватні заходи впливу, йдеться у листі першого заступника голови НБУ.

У своєму запиті до Національного банку України, міністр юстиції М.ОНІЩУК висловлював занепокоєння ситуацією, яка стала відомою під час прямої телефонної лінії Кабінету міністрів «Суспільство проти корупції». Зокрема, йшлося про підвищення одним із комерційних банків кредитної ставки з 25,5 до 30 відсотків та зняття коштів із зарплатного рахунку в односторонньому порядку без згоди позичальника.

Міністр юстиції наголосив, що останнім часом почастішали звернення громадян до Міністерства юстиції щодо підвищення в односторонньому порядку процентної ставки за кредитними договорами, укладеними комерційними банками.

«У вказаній ситуації комерційні банки не враховують законодавчі зміни щодо неможливості зміни розміру процентної ставки за кредитними договорами в односторонньому порядку», - зазначається у запиті міністра юстиції.

Заборона щодо одностороннього порядку зміни умов укладених з клієнтами договорів, в тому числі, щодо збільшення розміру процентної ставки за кредитними договорами, міститься в статті 10561 Цивільного кодексу України та в частині четвертій статті 55 Закону України «Про банки та банківські діяльність». При цьому, відповідно до статей 66 та 67 Закону України «Про банки та банківські діяльність», державне регулювання діяльності банків здійснюється НБУ, який має право вимагати від банків та їх керівників усунень порушень банківського законодавства та виконання нормативно-правових актів Нацбанку, наголошується у запиті міністра юстиції.