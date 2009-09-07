Зупинено дію рішення про анулювання ліцензії радіо «Мелодія»

Харківський окружний адміністративний суд задовольнив клопотання компанії «Онікс», власника Всеукраїнської радіомережі «Мелодія», і зупинив дію рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 2 вересня про анулювання ліцензії на мовлення.

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник юридичного відділу АТ «Онікс» Олександр КРИЖНИЙ, ухвала набула законної сили та підлягає негайному виконанню.

За його словами, акціонерне товариство «Онікс» звернулося до суду з позовом до Національної ради з питань телебачення і радіомовлення про визнання нечинним рішення № 1665 від 2 вересня про анулювання ліцензії. Разом з позовом було подано клопотання про забезпечення позову, в якому компанія просила до розгляду справи по суті зупинити дію оскаржуваного рішення Нацради.

«Судом вказане клопотання задоволено і дію рішення Національної ради про анулювання ліцензії на даний момент зупинено», - сказав О.КРИЖНИЙ. Він зауважив, що, відповідно до ч.2 ст.19 Кодексу адміністративного судочинства України, адміністративні справи з приводу оскарження правових актів індивідуальної дії, які стосуються інтересів конкретної особи, вирішуються адміністративним судом за місцезнаходженням позивача. Оскільки АТ «Онікс» знаходиться у місті Харкові, то позов було подано до Харківського окружного адмінсуду.

О.КРИЖНИЙ також повідомив, що засідання суду для розгляду справи по суті призначено на 18 вересня, і якщо не буде підстав для його відтермінування, вже 18 вересня можливо винесення рішення у справі по суті.

Говорячи про юридичну сторону питання, О.КРИЖНИЙ підкреслив, що ч.1 ст.36 закону України «Про телебачення і радіомовлення» чітко і однозначно передбачено, що ліцензія на ефірне мовлення продовжується на строк не менш як на 7 років. І саме за такий строк продовження ліцензії передбачена сплата ліцензійного збору.

В інших випадках, зазначив О.КРИЖНИЙ, у тому числі при продовженні строку дії ліцензії на строк, вказаний у Рішенні Національної ради № 2225 від 17 грудня 2008 року, а саме: «до набрання судового рішення по справі № ****** ... законної сили», сплата ліцензійного збору законом не передбачена.

Крім того, зазначив О.КРИЖНИЙ, позиція Нацради стосовно того, що за наявності припису Генеральної прокуратури не можна було прийняти інше рішення, є юридично неприйнятною. За його словами, Нацрада мала право відхилити припис прокуратури, якщо він не відповідає вимогам чинного законодавства. До того ж, у роботі Нацради, додав він, були випадки відхилення протестів Генпрокуратури (наприклад, Рішення № 88 від 01 лютого 2006 року).

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня Нацрада з питань телерадіомовлення на своєму засіданні прийняла рішення позбавити ліцензії на мовлення радіокомпанію «Онікс», яка володіє брендом «Радіо «Мелодія». Таким чином, Нацрада виконала припис Генеральної прокуратури України, яка вимагала позбавити компанію «Онікс» ліцензії через несплату нею вартості ліцензії.

На сьогодні радіо «Мелодія» здійснює мовлення в 37 містах чотирнадцяти областей України.