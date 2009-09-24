Прокуратура виявила незареєстровані оздоровчі комплекси «Соляна печера»

В одинадцяти санаторіях Київського міського дитячого Санаторно-курортного медичного об’єднання експлуатуються оздоровчі комплекси «Соляна печера», які не пройшли державну реєстрацію у МОЗ і не внесені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, свідчать результати прокурорської перевірки.

Зазначені галокамери було закуплено Головним управлінням охорони здоров’я КМДА у 2007 році, та в листопаді-грудні того ж року доставлено до одинадцяти дитячих санаторіїв.

Аби не допустити лікування дітей обладнанням, яке не пройшло відповідних медичних випробувань, 19 вересня прокуратура столиці внесла припис до Головного управління охорони здоров’я КМДА. Цим приписом заборонено використання лікувально-оздоровчого комплексу «Соляна печера» до проведення його державної реєстрації.