Ветеринарна міліція перевіряє підприємства Кременчука

У зв`язку з масовими захворюваннями дітей у Кременчуці ветеринарна міліція Полтавської області розпочала екстрену перевірку підприємств, які постачають у загальноосвітні школи продукти харчування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив начальник Головного управління МВС України в Полтавській області Михайло ЦИМБАЛЮК.

”Ми розпочали перевірку у зв`язку з масовим отруєнням. Перевіримо все. І в перший же день уже виявили порушення”, - сказав М.ЦИМБАЛЮК.

За його словами, в більшості шкіл послуги з постачання продуктів і приготування їжі надають приватні підприємці, які виграли відповідні тендери. За таких умов директори шкіл не можуть забезпечити постійний контроль за роботою даних підприємств.

”Як же тоді школи перед 1 вересня приймалися до роботи?! Розбиратимемося”, - заявив М.ЦИМБАЛЮК.

Як повідомляв УНІАН, 16-19 вересня у Кременчуці з діагнозом дизентерія були госпіталізовані 33 учні гімназії №6.

23 вересня до медичної установи звернулися три студентки з Кременчуцького педагогічного училища з орієнтовним діагнозом харчова токсикоінфекція. На сьогодні госпіталізована одна студентка в інфекційне відділення 4-ї міської лікарні, решта студенток перебувають на амбулаторному лікуванні.