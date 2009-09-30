Пакет акцій ОПЗ залишається у власності держави?

Міністр юстиції України Микола ОНІЩУК заявляє, що пакет акцій Одеського припортового заводу залишається у власності держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ОНІЩУК заявив сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів.

«Виходячи з вчорашнього рішення комісії Фонду держмайна, завод продовжує знаходитись у власності держави», - сказав М.ОНІЩУК.

У той же час міністр вважає, що незважаючи на рішення комісії ФДМ про визнання конкурсу з продажу держпакета акцій ОПЗ таким, що не відбувся, слід чекати судових позовів від учасників цього конкурсу.

«Я думаю, що саме таким чином вони прагнутимуть захистити свої права, і такий механізм передбачений як Конституцією, так і національним законодавством», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, 29 вересня ТОВ ”Нортіма” (Україна) придбало контрольний пакет ВАТ «Одеський припортовий завод» (ОПЗ) в розмірі 99,567% статутного фонду за 5 млрд. грн. Ціна продажу перевищила початкову на 1 млрд. грн. Крок аукціону становив 50 млн. грн. У торгах взяли участь 3 компанії - ТОВ ”Азот-Сервіс” (Росія) (подала заявку від імені ТОВ ”СИБУР”), ТОВ ”Фрунзе-Флора” (Україна) і ТОВ ”Нортіма” (Україна).

Пізніше виконуючий обов`язки голови Фонду держмайна Дмитро ПАРФЕНЕНКО повідомив, що комісія з приватизації ОПЗ Фонду держмайна прийняла рішення не визнавати ТОВ «Нортіма» переможцем у конкурсі по приватизації заводу у зв`язку з тим, що він був проданий за заниженою ціною.

Крім того, прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, коментуючи результати проведення приватизації ОПЗ, звинуватила в змові претендентів на придбання ОПЗ з метою приватизації підприємства за заниженою ціною.