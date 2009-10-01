ВРЮ перевірить законність діяльності голови адмінсуду столиці

Вища рада юстиції України доручила члену ВРЮ Віктору МЕДВЕДЧУКУ провести перевірку систематичного порушення законодавства головою Окружного адміністративного суду м.Києва Олегом БАЧУНОМ.

Про це УНІАН повідомило джерело у Вищій раді юстиції.

За наслідками цієї перевірки, в разі потреби, доручено внести подання про звільнення цього судді з посади, що він займає. За словами співрозмовниками агентства, раніше до Вищої ради юстиції звернулася Антирейдерська спілка України, надавши ВРЮ десятки незаконних рішень, що були ухвалені О.БАЧУНОМ, які були визнанні такими апеляційними та касаційними судами. Рішення з цього питання буде ухвалене в жовтні.