До КС надійшло подання щодо фінансування судів

До Конституційного Суду України сьогодні надійшло конституційне подання Вищого господарського суду України щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 130 Конституції України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КС, згідно з Регламентом Конституційного Суду, конституційне подання передано на вивчення в Секретаріат Суду.

Довідка УНІАН. У статті 130 Основного Закону сказано, що “держава забезпечує фінансування та належні умови для функціонування судів і діяльності суддів. У Державному бюджеті України окремо визначаються видатки на утримання судів”