Карпачова стала на захист шукачів притулку та біженців

12:00, 05 жовтня 2009
Право
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…та їх фінансового стану

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна КАРПАЧОВА вважає за необхідне переглянути правову норму, згідно з якою при перетині українського кордону іноземці зобов‘язані мати певну суму готівкою, інакше їм буде відмовлено у перебуванні на території нашої країни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Уповноваженого ВР, про це вона сказала під час зустрічі з Регіональним представником Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні Сімоною ВОЛЬКЕН.

Сторони, зокрема, зауважили, що така норма призводить насамперед до дискримінації шукачів притулку та біженців. Вони також висловили готовність до проведення спільного моніторингу дотримання прав людини у зазначеній сфері.

Під час зустрічі Н.КАРПАЧОВА підримала пропозицію С.ВОЛЬКЕН щодо участі у тристоронній зустрічі Уповноваженого ВР з прав людини, Регіонального представника Управління Верховного комісара ООН у справах біженців і керівництва Генеральної прокуратури України з метою вирішення проблем екстрадиції іноземців, які нелегально перебувають на території України, отримання або скасування статусу біженця тощо. Співпраця у цій непростій сфері, зауважила Омбудсман України, має здійснюватися на більш високому системному рівні.

На зустрічі також було зазначено, що в Україні розпочато створення Державної міграційної служби. Надання їй цивільного незалежного статусу, на переконання Омбудсмана, є вирішальною умовою ефективного захисту прав мігрантів, зокрема, біженців та шукачів притулку на засадах міжнародного права.

Крім того, на зустрічі сторони домовилися також про спільну підтримку діяльності неурядових організацій.

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