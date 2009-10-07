Кримська міліція заявляє про право критикувати

Головне управління Міністерства внутрішніх справ України в Криму заявляє, що голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим Анатолій ГРИЦЕНКО є публічною особою і його можна критикувати.

Так прес-служба ГУ МВД відреагувала на заяву керівника кримського парламенту про намір подати позови до суду до начальника міліції автономії Геннадія МОСКАЛЯ через висловлювання на його адресу.

У поширеній сьогодні заяві міліції говориться, що пленум Верховного Суду України в лютому 2009 року в постанові «Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи» зазначив, що при поширенні недостовірної інформації щодо приватного життя публічних осіб рішення справ про захист їхнього достоїнства, честі або ділової репутації мають свої особливості.

Так, суди мають враховувати положення Декларації про свободу політичних дебатів у засобах масової інформації, а також рекомендації резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи про право на недоторканність приватного життя.

У резолюції наголошується, що публічними фігурами є особи, які обіймають державні посади та (або) користуються держресурсами, а також ті, хто грає певну роль в суспільному житті - в галузі політики, економіки, мистецтва, соціальній сфері, спорті або в будь-якій іншій галузі.

«У статтях 3, 4, 6 декларації зазначається, що оскільки політичні діячі і посадовці, які обіймають публічні посади або здійснюють публічну владу на місцевому, регіональному, національному або міжнародному рівнях, вирішили апелювати до довіри громадськості і погодилися ”виставити” себе на публічне політичне обговорення, то вони підлягають ретельному громадському контролю і потенційно можуть зазнавати гострої та сильної громадської критики в засобах масової інформації з приводу того, як вони виконували або виконують свої функції. При цьому діячі та особи не повинні мати більшого захисту своєї репутації та інших прав порівняно з іншими особами», - говориться в повідомленні ГУ МВД в Криму.

У зв`язку з цим, зазначили в міліції, межа допустимої критики політичного діяча або іншої публічної особи «значно ширша, ніж окремої рядової особи». Публічні особи «неминуче відкриваються для прискіпливого висвітлення їхніх слів і вчинків і мають це усвідомлювати», вважають у Кримському Головному управлінні МВС.

«Таким чином, шановний Анатолію Павловичу, якщо Ви, згідно з вимогами українського і європейського законодавства, хочете бути головою Верховної Ради Криму, то терпіть, а якщо хочете судитися, то повертайтеся фізруком до села Чистопілля Ленінського району (з жовтня 1980 року по січень 1987 року А.ГРИЦЕНКО працював інструктором зі спорту колгоспу «Батьківщина» Ленінського району, повідомляється в його біографії на сайті кримського парламенту – УНІАН)», – заявили в міліції.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня кримський спікер назвав «собачою нісенітницею» висловлювання Г.МОСКАЛЯ на його адресу і заявив про підготовку позовів до суду. «Хай пан МОСКАЛЬ в суді підтвердить те, що він говорить публічно», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Спікера автономії, зокрема, обурили звинувачення начальника міліції в покриванні протиправної діяльності ряду депутатів кримського парламенту.