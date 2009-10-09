Порушено справу стосовно судді, який арештував акції «БТА Банку»

Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу стосовно судді Ворошиловського районного суду міста Донецька Геннадія М. за ухвалення «свідомо неправосудного рішення» про арешт акцій українського «БТА Банку» і заборону проведення загальних зборів акціонерів банку. Про це йдеться у постанові про порушення кримінальної справи, копію якої має у своєму розпорядженні УНІАН.

На думку заступника генерального прокурора України Віктора КУДРЯВЦЕВА, який підписав постанову про порушення кримінальної справи, суддя Ворошиловського суду діяв навмисно, свідомо ігноруючи вимоги законодавства. «У матеріалах перевірки містяться достатні дані, що вказують на наявність у діях судді Ворошиловського районного суду м. Донецька Геннадія М. ознак злочину, передбаченого ч. 1 ст. 375 Кримінального кодексу України, а саме – ухвалення суддею свідомо неправосудного рішення», наголошується у постанові. У прокуратурі переконані, що, заборонивши проводити загальні збори акціонерів «БТА Банк» (Україна), суддя навмисно порушив вимоги законодавства і тим самим протиправно втрутився в господарську діяльність комерційного банку. Причому, наголошується у документі, «грубі порушення закону, допущені суддею М. під час розгляду даної цивільної справи, підтверджені окремою постановою Апеляційного суду Донецької області».

Як повідомляв УНІАН, дане рішення суддя ухвалив на користь «БТА Банк» (Казахстан), який на даний момент володіє 9,9% акцій ВАТ «БТА Банк» (Україна). У червні цього року казахська сторона спробувала здійснити захоплення банку, висунувши претензії ще на 39,9% акцій, що належать українським акціонерам. Для захоплення представники казахського «БТА Банку» використовували різні схеми, серед іншого, і рішення Ворошиловського суду міста Донецька, скасоване згодом вищою інстанцією.

Нагадаємо, на початку року ”БТА Банк” (Казахстан) був націоналізований урядом і незабаром після цього оголосив дефолт за міжнародними зобов`язаннями. У той же час, ”БТА Банк” (Україна) стабільно виконує всі свої зобов`язання перед клієнтами. Згідно з даними рейтингового агентства ”Кредит-Рейтинг”, ”БТА Банк” (Україна) входить у першу десятку українських банків за рейтингом надійності депозитних вкладів.