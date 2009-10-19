Завтра Верховна Рада скасовуватиме депутатську недоторканість

У вівторок, 20 жовтня, Верховна Рада розгляне питання скасування депутатської недоторканності.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалено на сьогоднішньому засіданні Погоджувальної ради.

Перший заступник голови ВР Олександр ЛАВРИНОВИЧ, який головував на засіданні Погоджувальної ради, підсумовуючи обговорення, запропонував завтра розглянути це питання.

При цьому, на його думку, варто розглянути усі варіанти законопроектів на цю тематику, які були внесені раніше народними депутатами різних фракцій.

Також у вівторок депутати планують заслухати інформацію генерального прокурора, міністра внутрішніх справ та Уповноваженого ВР з прав людини щодо стану розслідування інциденту в «Артеку».

О.ЛАВРИНОВИЧ зауважив, що на даний монет у парламенті ще не зареєстровано жодного проекту постанови про створення парламентської тимчасової слідчої комісії з цього питання.

За словами першого віце-спікера, коли ці проекти будуть зареєстровані і якщо завтра у сесійній залі буде консенсус з цього питання, то з’явиться можливість розглянути його на засіданні.