ВР зняла з розгляду законопроект про недоторканість нардепів

Верховна Рада України зняла з розгляду законопроект про внесення змін до Конституції в частині зняття недоторканності з народних депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, за підтримку даного законопроекту проголосувало лише 206 (при необхідних 226) народних депутатів із 436, зареєстрованих в сесійній залі. За цей законопроект не голосували фракції Партії регіонів, КПУ, Блоку Литвина. Голосували «за» депутати від БЮТ та деякі від НУ-НС.

Проектом закону передбачалося вилучити з Конституції положення те, що «народним депутатам України гарантується депутатська недоторканність» та «народні депутати України не можуть бути без згоди Верховної Ради України притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані».

Водночас пропонувалось залишити в Основному Законі положення про те, народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.

Щодо даного законопроекту вже виносив рішення Конституційний Суд України.