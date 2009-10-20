У Вінниці податківці «накрили» канал ввезення іноземних авто

У Вінниці співробітники Державної податкової адміністрації викрили канал незаконного ввезення іноземних авто.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила прес-офіцер управління податкової міліції ДПА у Вінницькій області.

Зокрема, встановлено, що директор вінницької фірми, вона ж і засновник та головний бухгалтер цієї фірми, займалася купівлею за кордоном автомобілів відомих марок. Для чистоти і законності операції вона укладала договори із британською фірмою на закупівлю транспортних засобів.

Невдовзі вінницькі податкові міліціонери з’ясували, що жінка лише використовувала реквізити цієї фірми для оформлення документації, насправді ж жодних фінансово-господарських операцій із британцями не вела. Вони слугували прикриттям фінансових оборудок. У дійсності ж фірма купувала автотранспорт у фізичних та юридичних осіб зовсім іншої європейської країни, до того ж, за готівку.

За підробленими супровідними документами, вартість кожного авто не перевищує 1-1,5 тис. євро, що у рази менше їх реальної вартості. Відтак на кордоні сплачувались мізерні платежі та збори. Крім того, до декларації із податку на додану вартість (ПДВ) керівник фірми внесла угоду із британською фірмою і заявила до відшкодування з бюджету ПДВ в сумі майже 100 тис. грн.

Податкова перевірка була призначена з питань достовірності нарахування бюджетного відшкодування ПДВ, яка й встановила порушення.

Слідчі податкової міліції порушили відносно жінки, яка організувала бізнес, кримінальну справу за фактом замаху на отримання бюджетних коштів у великих розмірах.