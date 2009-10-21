Прикордонники отримали право на дізнання

17:41, 21 жовтня 2009
Право
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Щодо незаконного перетину кордону

Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до статті 101 Кримінально-процесуального кодексу України».

Як передає кореспондент УНІАН, «за» проголосували 339 із 416 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом передбачено, що прикордонна служба визначається як орган дізнання у справах про незаконне переправлення осіб через державний кордон та у справах про використання завідомо підроблених документів при перетинанні державного кордону.

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