Прикордонники отримали право на дізнання
17:41, 21 жовтня 2009Право
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Щодо незаконного перетину кордону
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до статті 101 Кримінально-процесуального кодексу України».
Як передає кореспондент УНІАН, «за» проголосували 339 із 416 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.
Законом передбачено, що прикордонна служба визначається як орган дізнання у справах про незаконне переправлення осіб через державний кордон та у справах про використання завідомо підроблених документів при перетинанні державного кордону.
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