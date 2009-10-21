Прикордонники отримали право на дізнання

Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до статті 101 Кримінально-процесуального кодексу України».

Як передає кореспондент УНІАН, «за» проголосували 339 із 416 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом передбачено, що прикордонна служба визначається як орган дізнання у справах про незаконне переправлення осіб через державний кордон та у справах про використання завідомо підроблених документів при перетинанні державного кордону.