МВС збурила Джемільова, а тепер виправдовується

Головне управління Міністерства внутрішніх справ України в АР Крим заперечує причетність російських спецслужб, політичних партій або окремих політиків Російської Федерації до діяльності кримських екстремістів.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зі зв`язків із громадськістю Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в АР Крим «у зв`язку із заявою деяких кримських політиків про те, що до діяльності екстремістської організації «Ат-Такфір-Валь-Хіджра» в Криму мають відношення російські спецслужби».

«Головне управління МВС України в АР Крим офіційно заявляє, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів і слідчих дій причетність російських спецслужб, політичних партій або окремих політиків Російської Федерації до даної справи не встановлена», - наголошується у повідомленні.

Окрім цього, зазначили в кримській міліції, Верховним судом Російської Федерації на території Росії заборонена діяльність радикально-політичної партії «Хізб-ут-Тахрір» і екстремістській організації «Ат-Такфір-Валь-Хіджра».

ГУ МВС розцінює висловлювання політиків із цього приводу як «їх особисту точку зору на процеси, які відбуваються в Криму, що не має нічого спільного з офіційною позицією МВС України».

Як повідомляв УНІАН, нещодавно в Криму були затримані троє озброєних активістів радикального руху «Ат-Такфір Валь-Хіджра».

26 жовтня міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО заявив, що активісти «Ат-Такфір валь-Хіджра» готували вбивство лідера Меджлісу кримських татар Мустафи ДЖЕМІЛЄВА.

Політик, у свою чергу заявив, що за радикальними ісламістами, які готували його вбивство, стоять російські спецслужби.

Зокрема, як сказав М.ДЖЕМІЛЄВ, «заарештованих навряд чи можна вважати ініціаторами підготовлюваного теракту і терактів узагалі. Це неадекватні люди, з тих, які не визнають владу і рвуть паспорти. Але ці люди лише знаряддя. Наскільки мені відомо з дипломатичних джерел, розробляла план безпорядків російська спецслужба, а конкретно – ГРУ (Головне розвідувальне управління РФ – УНІАН), виконавцем у якійсь частині мав стати Рустам КАДИРОВ, а ці люди - лише низова ланка».