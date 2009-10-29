Посилено відповідальність за порушення використанні сільгоспземель

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження родючості грунтів”.

Текст закону розміщено на офіційному сайті глави держави.

Серед іншого закон передбачає, що відхилення від затверджених в установленому порядку проектів землеустрою тягне за собою накладення штрафу на громадян від п`яти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від п`ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва без затверджених у випадках, визначених законом, проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обгрунтування сівозміни та впорядкування угідь, тягне за собою накладення штрафу на громадян від п`ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від трьохсот до п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.