У Донецьку побили активістів ВО «Батьківщина»

У Донецьку порушено кримінальну справу за фактом побиття активістів ВО «Батьківщина».

Як повідомили УНІАН у прес-службі міськуправління міліції, о 15.00 30 жовтня в Кіровський райвідділ міліції м. Донецька надійшло повідомлення про те, що біля зупинки громадського транспорту «Площа Свободи» триває бійка. На місце виїхала слідчо-оперативна група, яка “по гарячих слідах” затримала п`ятьох молодих людей віком 18-20 років, що навчаються в одному з технікумів міста. З`ясувалося, що вони з хуліганських мотивів побили трьох громадян – двох студентів і одного непрацюючого - агітаторів ВО «Батьківщина», а також зламали агітаційний намет.

За даним фактом слідчим відділом Кіровського райвідділу міліції м. Донецька порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України «хуліганство».

Триває розслідування.