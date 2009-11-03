Тимошенко не дасть грошей на компенсації батькам з малюками

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що уряд не передбачає виплату компенсацій батькам, які вимушені залишатися вдома з малими дітьми через введення карантину у дитячих закладах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО сказала сьогодні у Верховній Раді, відповідаючи на запитання депутатів.

"Бюджет у кризу виживає досить важко, і тому грошей в бюджеті на будь-які компенсації щодо того, що діти зараз перебувають вдома, просто фізично не існує", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас прем’єр наголосила, що всі батьки мусять подбати про своїх дітей. "Усі батьки мусять подбати, щоб діти були вдома, щоб вони були захищені, щоб профілактика по рекомендації лікаря дійсно була зроблена", - сказала вона.