Наливайченко запевняє, що Кислинський в СБУ займався бозна чим

Голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО запевняє, що його колишній заступник Андрій КИСЛИНСЬКИЙ не мав допуску до секретних документів та оперативно-розшукової роботи через свої функціональні обов`язки.

Про це В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявив в інтерв`ю газеті "Сегодня" (№ 243 від 4 листопада 2009 року).

"Хотів би зазначити, що за час перебування в СБУ Андрій (КИСЛИНСЬКИЙ) не мав допуску до оперативно-розшукової справи, не мав допуску до оперативних чи спеціальних операцій - просто через розподіл обов`язків. Він займався питаннями аналітичної роботи, був куратором Архівного управління і Академії СБУ", - зазначив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

При цьому він додав, що А.КИСЛИНСЬКИЙ також не займався розслідуванням кримінальної справи про Голодомор, оскільки цю справу веде Головне слідче управління СБУ.

У той же час на запитання, хто відповість за те, що людина без диплома довгий час перебувала на державній службі, В.НАЛИВАЙЧЕНКО сказав: "Якщо справа продовжуватиметься, це буде встановлено слідчим шляхом...".

Як повідомляв УНІАН, Головне управління державної служби рекомендувало уряду звернутися до МВС і Генпрокуратури з приводу порушення кримінальної справи стосовно А.КИСЛИНСЬКОГО, який обіймав високі державні посади, на підставі частини 3 статті 358 Кримінального кодексу за свідоме використання недостовірної інформації при зарахуванні на державну службу.

Начальник Головного управління держслужби Тимофій МОТРЕНКО сказав, що під час службового розслідування не виявлено підтверджень навчання А.КИСЛИНСЬКОГО в Київському національному університеті імені Шевченка.

12 жовтня міністр освіти і науки Іван ВАКАРЧУК обнародував результати роботи комісії, відповідно до яких, А.КИСЛИНСЬКИЙ не навчався на історичному факультеті Київського національного університету імені Шевченка.

13 жовтня голова СБУ В.НАЛИВАЙЧЕНКО вніс Президенту України подання про звільнення А.КИСЛИНСЬКОГО з посади заступника голови СБУ, яке Віктор ЮЩЕНКО задовольнив.