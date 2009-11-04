СБУ припинила реалізацію спецзасобів негласного отримання інформації

Співробіниками головного відділу в м. Маріуполі Управління Служби безпеки України в Донецькій області припинено незаконну реалізацію спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації.

Як повідомили УНІАН у прес-секторі облуправління СБУ, це обладнання, переважно корейського і китайського виробництва, ввозилося до м. Маріуполь з м. Києва 33-річним приватним підприємцем, жителем міста. Зловмисник здійснював продаж спецзасобів у приміщенні магазина, що належить йому і спеціалізується на продажу і встановленні охоронних систем відеоспостереження.

В результаті маріупольця було притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 195-5 («Незаконне придбання або зберігання спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв`язку, інших засобів негласного отримання інформації») Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Рішенням Жовтневого районного суду м. Маріуполя на продавця спецзасобів накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу, зазначені засоби конфісковано.