ВР частково змінила повноваження Конституційного Суду

Верховна Рада України ухвалила Закон “Про внесення змін до деяких законів України (щодо повноважень Конституційного Суду України, особливостей провадження у справах за конституційними зверненнями та недопущення зловживань правом на конституційне подання)”.

Як передає кореспондент УНІАН, за проголосували 286 із 432 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законом передбачено внести зміни до Закону України “Про Конституційний Суд України”. Зокрема, викласти в новій редакції статтю про звільнення судді КС з посади. Нею передбачено, що суддю КС звільняє з посади орган, який його призначив, у разі: закінчення строку призначення; досягнення суддею 65 років; неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров`я; порушення суддею вимог, передбачених частиною другою статті 16 цього Закону; порушення суддею присяги; набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього; припинення його громадянства; визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим; подання суддею заяви про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням.

Ряд рішень про звільнення судді Конституційного Суду України з посади, зокрема, у випадку закінчення строку призначення; досягнення суддею шістдесяти п`яти років; неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров`я може бути прийнято на засіданні Конституційного Суду України якщо орган, який призначив на посаду суддю, протягом одного місяця з дня настання обставин, передбачених цими пунктами, не прийняв відповідного рішення.

Крім того, законом визначено, що у разі звільнення судді на підставі порушення суддею вимог, передбачених даним законом, порушення суддею присяги, він має право оскаржити акт про звільнення впродовж десяти днів у порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України.

Орган, який постановив акт про звільнення судді КС з посади, не має права призначати на посаду судді Конституційного Суду України іншу особу впродовж строку, який визначено у частині першій цієї статті, а у разі оскарження акта про звільнення - до закінчення строку на касаційне оскарження або до постановлення рішення суду касаційної інстанції.

Крім того, передбачено, що повноваження судді припиняються в разі його смерті.

В новій редакції прийнято статтю “Суб`єкти права на конституційне подання з питань прийняття рішень Конституційним Судом України”.

Також передбачено доповнити статтю 90 Закону щодо форми й змісту звернення Верховної Ради України про дачу висновку Конституційним Судом України щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту на підставі частини шостої статті 111 Конституції України.