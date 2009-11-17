Дійсність бланку нотаріального документу відтепер можна перевірити через мережу Інтернет

З 17 листопада будь-яка фізична чи юридична особа може здійснити перевірку дійсності бланку нотаріального документу через мережу Інтернет за даними Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів.

Як повідомив Міністр юстиції Микола Оніщук, відповідний веб-ресурс за дорученням Мін’юсту був розроблений та запроваджений Державним підприємством Міністерства юстиції «Інформаційний центр».

Веб-сайт для доступу до відомостей Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів розміщено за адресою http://rnb.informjust.ua/pages/default.aspx

Пошук інформації у Єдиному реєстрі про дійсність чи недійсність певного спеціального бланка нотаріального документа можна здійснити за його серією та номером. За результатами пошуку з Єдиного реєстру надається одна з наступних сукупностей відомостей:

- дата видачі бланка (якщо відомості про витрачання бланка у Єдиному реєстрі відсутні);

- відомості про витрачання бланка або недійсність бланка (код та дата витрачання);

- відомості про відсутність інформації про бланк у Єдиному реєстрі.

Міністр нагадав, що право доступу до відомостей Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів через веб-сайт для пошуку та перегляду інформації про дійсні та недійсні бланки визначено Порядком витрачання, зберігання, обігу спеціальних бланків нотаріальних документів і звітності про їх використання та опису і зразка такого бланка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України. Згідно з цим документом, право доступу до Реєстру мають органи державної влади, органи місцевого самоврядування, державні підприємства, установи, організації та інші юридичні і фізичні особи.